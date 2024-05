La Soluzione ♚ La capitale dell Ecuador

: QUITO

Curiosità su La capitale dell ecuador: Stai cercando altri significati, vedi ecuador (disambigua). coordinate: 1°s 78°w / 1°s 78°w-1; -78 l'ecuador (pronuncia in spagnolo: [ekwa'ðo], in... Quito (['kito]), ufficialmente San Francisco de Quito, è la capitale dell'Ecuador, capoluogo della Provincia del Pichincha e sede del Distrito Metropolitano de Quito. È situata sopra il bacino idrografico di Guayllabamba, sulle pendici orientali dello stratovulcano attivo Pichincha, nella parte occidentale delle Ande. Si trova a un'altitudine di 2850 m sul livello del mare, il che ne fa la seconda capitale amministrativa più alta del mondo, dopo La Paz. La sua popolazione è di 2 239 191 abitanti, tra l'area urbana (1 609 418 abitanti) e quella rurale (620 658) (Censimento nazionale del 2010). La città è suddivisa in 32 unità amministrative, ...

