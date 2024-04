La Soluzione ♚ La capitale dell Oregon La definizione e la soluzione di 5 lettere: La capitale dell Oregon. SALEM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La capitale dell oregon: Italiano Nome proprio Significato e Curiosità su Gerusalemme ( approfondimento) (toponimo) (geografia) (storia) città del Medioriente ritenuta santa da ebrei, cristiani e musulmani e contesa come capitale tra Israele e Palestina; essa è situata sul monte Moria, ovvero Sion il tempio di Gerusalemme possiede "naturalmente" un luogo adibito per rispetto ai forestieri Sillabazione Ge | ru | sa | lèm | me Etimologia / Derivazione il nome deriva dalla parola in ebraico Yerushalaim (denominazione voluta da re Davide, è suddivisa nelle due parole Yarei, che significa temere-timore/rispettare, evidente riferimento ad una virtù nella devozione a Dio, e Salèm, in onore del capostipite Sem, figlio di Noè; Sem è inoltre discendente di Shet, terzo figlio di Adamo ed Eva) Parole derivate gerosolomitano, Gerusalemme celeste Altre Definizioni con salem; capitale; oregon; Capitale dell Oregon; Silvia che canta A casa di Luca; La capitale rumena; La storia e la civiltà della nostra capitale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La capitale dell Oregon

SALEM

S

A

L

E

M

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'La capitale dell Oregon' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.