La Soluzione ♚ Tuffato in un liquido

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INTINTO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Tuffato in un liquido: Modulo di terra huygens, privo di motori, che il 14 gennaio 2005 si è tuffato con successo nella densa atmosfera di titano raggiungendone la superficie... Eutrema japonicum (Miq.) Koidz., conosciuta comunemente come wasabi () o anche con il nome di ravanello giapponese, è una pianta di origine giapponese appartenente alla famiglia delle Brassicacee (o Crocifere). La pianta cresce spontaneamente in vicinanza dei fiumi in zone fredde del Giappone, come per esempio in montagna o nelle valli in quota.

Altre Definizioni con intinto; tuffato; liquido;