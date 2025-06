Inzuppato in un liquido nei cruciverba: la soluzione è Intinto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Inzuppato in un liquido' è 'Intinto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTINTO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Intinto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Intinto.

Perché la soluzione è Intinto? Intinto indica qualcosa immerso o bagnato in un liquido, come pane nel latte o biscotti nel cioccolato. È un termine che descrive l’atto di immergere un alimento o un oggetto in un fluido, rendendolo più morbido o gustoso. Questa parola rende immediatamente l’idea di un semplice gesto quotidiano, spesso associato a momenti di convivialità e piacere, rendendo la vita più saporita e condivisa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Come un tessuto inzuppato di liquidoImbevuto inzuppatoL arrivo d una grande quantità di liquido in una certa zonaLo è uno che ha molto liquidoLiquido organico amarissimo

Hai trovato la definizione "Inzuppato in un liquido" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

D E I N U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UDINE" UDINE

