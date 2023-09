Liquido che non fa ghiacciare le tubature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquido che non fa ghiacciare le tubature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANTIGELO

Significato/Curiosita : Liquido che non fa ghiacciare le tubature

l'antigelo a seconda dell'uso può...

Altre risposte alla domanda : Liquido che non fa ghiacciare le tubature : liquido; ghiacciare; tubature; liquido sciropposo; Metallo che è liquido anche a temperatura ambiente; Calare qualcosa dentro un liquido ; Uscite di liquido ; Coperte o inzuppate di liquido ; Fa ghiacciare l acqua; Se ne fanno tubature ; Si chiamano per riparare le tubature dell acqua; Materiale per tubature ; Possono esserlo le strade o le tubature ; Per lavoro aggiusta tubature e rubinetti;

