La Soluzione ♚ O tempora o detto latino

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MORES

Curiosità su O tempora o detto latino: Noctis equi o miseras hominum mentes, o pectora caeca! o quanta species!...cerebrum non habet o sancta simplicitas! o tempora, o mores! o tite tute tati... Il Mos maiorum (dal latino mos maiorum, letteralmente «usanza, costume degli antenati») rappresenta il nucleo della morale tradizionale della civiltà romana. Per una società come quella romana, le tradizioni sono il fondamento dell'etica: esse comprendono innanzitutto il senso civico, la pietas, il valore militare, l'austerità dei comportamenti e il rispetto delle leggi. Il Mos maiorum, fondendosi nell'insieme dei valori acquisiti in seguito all'ellenizzazione della cultura latina, darà vita alla humanitas. Il termine mos, puntualmente e invariabilmente tradotto con il riduttivo costume a livello scolastico, è in realtà un termine latino ...

