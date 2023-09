Detto latino: Ubi maior cessat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto latino: Ubi maior cessat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MINOR

Significato/Curiosita : Detto latino: ubi maior cessat

Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la locuzione latina ubi maior minor cessat, tradotta letteralmente, significa «dove vi è il maggiore, il... Titolo. greg minor (1971) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense dave minor (1922-1998) – cestista bulgaro karl minor (1948) – ex calciatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Detto latino: Ubi maior cessat : detto; latino; maior; cessat; Così era detto il Vigile del Fuoco; Pianta sempreverde detto in modo letterario; detto proverbiale; Così era detto Oliver Hardy; Così e detto un cuoco di classe; Così è detto Escamillo nella Carmen; Il Pane toscano è detto anche così; Di essa c è n è una sola secondo il detto ; Firma in latino ; Prefisso latino relativo a ciò che sta all interno; Il Calvo poeta latino ; Tito storico latino ; Metallo affine al platino ; A tempo indeterminato ma in latino ; Il diritto latino ; Ispirò un poema latino ; Per gli antichi romani: Ubi maior minor lat; Ubi maior questo cessa; Ubi maior cessat; Lo fa minor se ubi maior lat; Detto latino: maior minor cessat; maior minor cessat; Le isole con maior ca; _ maior um : era l usanza degli antenati presso i Latini; Giovanna d Arco fu processat a come tale; Ubi maior cessat ; Vi furono processat i i criminali nazisti; Detto latino: maior minor cessat ; maior minor cessat ; Ubi __, minor cessat ; La città francese ove fu processat a e arsa Giovanna d Arco; Tra ubi e minor cessat ;

Cerca altre Definizioni