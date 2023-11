La definizione e la soluzione di: Si dice di chi sa ammonire ricorrendo alla satira e alla commedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : CASTIGAT RIDENDO MORES

Significato/Curiosita : Si dice di chi sa ammonire ricorrendo alla satira e alla commedia

(nulla di troppo, ottima è la misura, non desiderare l'impossibile), era quello di volere ammonire a conoscere i propri limiti, «conosci chi sei e non presumere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice di chi sa ammonire ricorrendo alla satira e alla commedia : dice; ammonire; ricorrendo; alla; satira; alla; commedia; Si dice di ordine ufficiale; Si dice di voce lontana cupa e profonda; Si dice facendo un ipotesi; Lo dice chi non capisce; Lo dice chi alla fine trova; Avisare, ammonire ; Lo mostra l arbitro per ammonire ; Mantenere i contatti ricorrendo a carta e penna; Dare più interesse al discorso ricorrendo alla fantasia; Porta alla rovina Otello; La sinfonia di Beethoven con l Inno alla gioia; La zuppa di pesce e crostacei alla marsigliese; In mezzo alla riga; Le logge alla sommità degli edifici; Diabolica satira di CS Lewis: Le lettere di; I disegni di satira sui quotidiani; Il commediografo autore de La satira e Parini; Così è una satira pungente; Il genere... di satira ; Porta alla rovina Otello; La sinfonia di Beethoven con l Inno alla gioia; La zuppa di pesce e crostacei alla marsigliese; In mezzo alla riga; Le logge alla sommità degli edifici; Divina commedia : le cantiche; Studiosi della Divina commedia ; Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti che Dante accusa in un episodio della Divina commedia ; Un romanzo appartenente alla commedia umana di Balzac; Scrittore francese autore de La commedia Umana;

Cerca altre Definizioni