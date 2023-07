Compianto Jimmy della canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compianto Jimmy della canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FONTANA

Significato/Curiosità : Compianto Jimmy della canzone

Il compianto di Jimmy della canzone o la fontana è un'immagine poetica che evoca un senso di tristezza e nostalgia. Questa espressione si riferisce a una situazione in cui qualcuno piange o esprime il suo dolore come le acque di una fontana. L'immagine suggerisce un flusso costante di lacrime o emozioni che sgorgano come l'acqua da una fontana. È un modo metaforico per descrivere il lamento di qualcuno, spesso associato alla perdita, al rimpianto o alla malinconia. Questa figura retorica è spesso utilizzata nella letteratura e nella musica per trasmettere un senso di struggimento emotivo profondo.

