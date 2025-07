La Valle trentina tra Moena e Canazei nei cruciverba: la soluzione è Fassa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Valle trentina tra Moena e Canazei' è 'Fassa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FASSA

Curiosità e Significato di Fassa

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fassa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fassa.

Perché la soluzione è Fassa? Fassa è una valle affascinante nel cuore delle Dolomiti, tra Moena e Canazei, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e le tradizioni tirolesi. È una meta ideale per escursioni, sport invernali e vacanze immersi nella natura. Questo nome evoca un angolo di paradiso alpino, ricco di storia e cultura, perfetto per chi cerca relax e avventura tra le montagne.

Come si scrive la soluzione Fassa

Se ti sei imbattuto nella definizione "La Valle trentina tra Moena e Canazei", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

