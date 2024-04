La Soluzione ♚ I simboli dei Pellirosse

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TOTEM

Curiosità su I simboli dei pellirosse: Colonizzazione europea e i loro odierni discendenti. gli etnonimi indiani d'america e pellirosse sono utilizzati in particolare per indicare i popoli precolombiani... Un totem - in antropologia - è un'entità naturale o soprannaturale che ha un significato simbolico e al quale ci si sente legati per tutta la vita. Il termine deriva dalla parola ototeman, usata dal popolo dei nativi americani Ojibway. In alcune tribù native nordamericane, si intagliano e decorano tronchi d'albero in modo da raffigurare una serie di totem sovrapposti, così da formare dei pali di totem. Per brevità, tali pali di totem vengono chiamati essi stessi "totem". Nei clan in cui il capostipite è divino o semidivino, tale entità è considerata il totem del clan (come avatar). Per le persone, l'associazione con il proprio totem ...

