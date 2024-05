La Soluzione ♚ Pali scolpiti dai Pellirosse La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TOTEM . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TOTEM

Significato della soluzione per: Pali scolpiti dai pellirosse Un totem - in antropologia - è un'entità naturale o soprannaturale che ha un significato simbolico e al quale ci si sente legati per tutta la vita. Il termine deriva dalla parola ototeman, usata dal popolo dei nativi americani Ojibway. In alcune tribù native nordamericane, si intagliano e decorano tronchi d'albero in modo da raffigurare una serie di totem sovrapposti, così da formare dei pali di totem. Italiano: Sostantivo: totem ( approfondimento) m inv . (etnologia) essere al quale, in molte popolazioni tribali, si attribuisce il ruolo di mitico capostipite. (tecnica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: tò | tem. Pronuncia: IPA: / /'ttem/ o IPA: /to'tm/ . Etimologia / Derivazione: lemma di origine algonchina . Citazione: Sinonimi: (per estensione) feticcio.

