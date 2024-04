La Soluzione ♚ La provincia di Taormina

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MESSINA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La provincia di taormina: Significati, vedi taormina (disambigua). taormina (taurmina in siciliano) è un comune italiano di 10 433 abitanti della città metropolitana di messina in sicilia... Messina (AFI: [mes'sina] ; Missina in siciliano) è un comune italiano di 217 734 abitanti capoluogo dell'omonima città metropolitana in Sicilia. È il terzo comune siciliano per abitanti dopo Palermo e Catania, nonché il tredicesimo comune italiano per popolazione e la terza città non capoluogo di regione più popolosa d'Italia. Sorge nei pressi dell'estrema punta nordorientale della Sicilia (Capo Peloro) sullo stretto che ne porta il nome. Il suo porto, per millenni uno dei principali crocevia commerciali del Mediterraneo e solo in epoca contemporanea divenuto scalo dei traghetti per il continente, è il primo in Italia per numero di ...

Altre Definizioni con messina; provincia; taormina;