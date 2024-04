La Soluzione ♚ Riparazione di uno strappo

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RATTOPPO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Riparazione di uno strappo: Sts-120, nel corso di un'altra attività extra-veicolare (eva) per la riparazione di uno strappo in un pannello solare, è stato perso un paio di pinze. durante... Fitzcarraldo è un film del 1982 scritto e diretto da Werner Herzog. Presentato in concorso al 35º Festival di Cannes, ha vinto il premio per la miglior regia. La storia si ispira in parte alla vita del peruviano Carlos Fitzcarrald, che come il protagonista del film fece davvero issare una nave sulla cima di una montagna.

