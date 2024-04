La definizione e la soluzione di 6 lettere: Uno strappo al regolamento. DEROGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Una deroga (o, più raramente, di derogazione), in diritto, indica una situazione in base alla quale una norma giuridica non trova applicazione oppure viene disapplicata in luogo di altra norma, nelle ipotesi stabilite dalla legge..

deroga f sing (pl.: deroghe)

(diritto) variazione su normativa esistente in deroga alle precedenti disposizioni /facendo eccezione rispetto a /concedere una deroga / in deroga a

Voce verbale

deroga

terza persona singolare dell'indicativo presente di derogare seconda persona singolare dell'imperativo di derogare

Sillabazione

dè | ro | ga

Pronuncia

IPA: /'droga/

Etimologia / Derivazione

da derogare

Sinonimi

derogazione, eccezione, difformità

dispensa, revoca, abrogazione

Contrari

norma, ottemperanza, regola

conferma, mantenimento

osservanza, rispetto

ratifica

Proverbi e modi di dire