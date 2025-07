Un rammendo nei pantaloni nei cruciverba: la soluzione è Rattoppo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un rammendo nei pantaloni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un rammendo nei pantaloni' è 'Rattoppo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RATTOPPO

Curiosità e Significato di Rattoppo

La parola Rattoppo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rattoppo.

Perché la soluzione è Rattoppo? RATTOPPO è un termine giocoso e inventato che combina rattoppare (riparare) e un suono buffo, suggerendo un rammendo improvvisato o artigianale nei pantaloni. È perfetto per descrivere una riparazione casalinga, spesso fatta con creatività e senza troppa precisione. Insomma, rappresenta un modo scherzoso di sistemare i vestiti con ingegno e un tocco di simpatia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I soldati francesi che portavano caratteristici pantaloniQuella dei pantaloni è bene sia inappuntabileLa pezza nei pantaloniTengono su i pantaloniAccomunano pantaloni e autostrade

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rattoppo

Se "Un rammendo nei pantaloni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

P Padova

P Padova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E M I R E T N A O E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTEMPORANEI" ESTEMPORANEI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.