La Soluzione ♚ La regione della Gran Bretagna che ha per capitale Edimburgo

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCOZIA

Curiosità su La regione della gran bretagna che ha per capitale edimburgo: Britanniche. in realtà esistono due bretagne: l'isola di gran bretagna, nell'arcipelago britannico, e la regione/penisola di bretagna in francia. gli antichi romani... La Scozia (in inglese e scots Scotland, in gaelico scozzese Alba) è una nazione costitutiva del Regno Unito. Posta all'estremità settentrionale dell'isola di Gran Bretagna, ne occupa più di un terzo della superficie con i suoi 78764 km² di estensione. È circondata dall'oceano Atlantico tramite il mare di Norvegia a nord, il mare del Nord a est e il canale del Nord e il mare d'Irlanda a sud-ovest. Non ha confini internazionali: il suo unico confine è quello interno con l'Inghilterra, a sud. Oltre alla sezione collocata nella Gran Bretagna, il territorio comprende più di 790 isole minori, tra cui spiccano gli arcipelaghi delle Ebridi, delle ...

