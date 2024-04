La Soluzione ♚ Un punto di riferimento come il nord o il sud

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARDINALE

Curiosità su Un punto di riferimento come il nord o il sud: il nord-nord-est, l'est-nord-est, l'est-sud-est, il sud-sud-est, il sud-sud-ovest, l'ovest-sud-ovest, l'ovest-nord-ovest e il nord-nord-ovest, per un... Si chiama cardinale un ecclesiastico insignito dal papa, per i suoi meriti personali, di un titolo cardinalizio legato a una chiesa presbiterale o diaconale della città di Roma o a una delle sette diocesi suburbicarie dell'Urbe. Il cardinalato, pur essendo molto antico, non è considerato di istituzione divina, come l'episcopato, il presbiterato e il diaconato. I cardinali, pur essendo membri della gerarchia cattolica godono della prerogativa dell'elezione del papa. Sottostanno unicamente a lui e lo aiutano nel governo della Chiesa universale. Il titolo formale completo che spetta ai cardinali è quello di Cardinale di Santa Romana Chiesa (in ...

