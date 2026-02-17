Un elettore del papa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un elettore del papa' è 'Cardinale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARDINALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un elettore del papa" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un elettore del papa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cardinale? Un cardinale è un alto prelato della Chiesa cattolica che, tra le sue funzioni, elegge il nuovo papa durante il conclave. La sua carica rappresenta un ruolo di grande responsabilità e prestigio, coinvolto nelle decisioni più importanti della Chiesa. Essi sono scelti tra i più stimati ecclesiastici e spesso provengono da diverse parti del mondo. La loro attività è fondamentale per mantenere l’unità e la guida spirituale della comunità cattolica.

Quando la definizione "Un elettore del papa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un elettore del papa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cardinale:

C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un elettore del papa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

