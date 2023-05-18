Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro

Sara Verdi | 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro' è 'Bagnara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BAGNARA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro
  • Risposta: BAGNARA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BNAA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Bagnara? Bagnara si trova tra Scilla e Gioia Tauro, una posizione strategica che ne fa un punto di interesse importante nella regione calabra. La cittadina è conosciuta per il suo mare e le tradizioni, attirando visitatori e residenti desiderosi di scoprire il suo fascino autentico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro: risposta da 7 lettere

La definizione "Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Bagnara. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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