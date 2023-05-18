Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro' è 'Bagnara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A G N A R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro

Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro Risposta: BAGNARA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B N A A

Inizia con: B

B Finisce con: A

Perchè la soluzione è Bagnara? Bagnara si trova tra Scilla e Gioia Tauro, una posizione strategica che ne fa un punto di interesse importante nella regione calabra. La cittadina è conosciuta per il suo mare e le tradizioni, attirando visitatori e residenti desiderosi di scoprire il suo fascino autentico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro: risposta da 7 lettere

La definizione "Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Bagnara. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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