Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro' è 'Bagnara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro
- Risposta: BAGNARA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BNAA
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Bagnara? Bagnara si trova tra Scilla e Gioia Tauro, una posizione strategica che ne fa un punto di interesse importante nella regione calabra. La cittadina è conosciuta per il suo mare e le tradizioni, attirando visitatori e residenti desiderosi di scoprire il suo fascino autentico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro: risposta da 7 lettere
La definizione "Calabra a nord di Scilla e a sud di Gioia Tauro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Bagnara. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.