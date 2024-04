La Soluzione ♚ Pone fine al rettilineo

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CURVA

Curiosità su Pone fine al rettilineo: Km ad un passo lento. a sette giri dalla fine bekele si pone alla testa del gruppo ed aumenta il ritmo. al quarto km kipchoge supera bekele, ma solo... La parola "curva" indica generalmente un oggetto non rettilineo: Curva – in ingegneria dei trasporti, porzione di strada, binario, sentiero o altro tipo di percorso che svolta verso sinistra o destra Curva – in matematica, una funzione continua definita su un intervallo reale i cui valori possono appartenere all'insieme dei reali, al piano euclideo, allo spazio euclideo o anche a uno spazio topologico Curva – in ingegneria idraulica, tratto di tubazione congiungente due tratti rettilinei che formano tra loro un angolo diverso da 180° Curva – comune boliviano nel dipartimento di La Paz Curva – nel baseball rappresenta una tipologia di ...

