La Soluzione ♚ Piegatura ad arco La definizione e la soluzione di 9 lettere: Piegatura ad arco. CURVATURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su piegatura ad arco: Il termine curvatura indica una serie di concetti geometrici legati fra di loro, che intuitivamente si riferiscono alla misura di quanto un determinato oggetto si discosti dall'essere piatto. La misura della curvatura viene definita in modi diversi a seconda dell'ente geometrico cui è applicata. La nozione di curvatura è alla base della geometria differenziale. Ha notevoli applicazioni in fisica, in particolare nella relatività generale. Altre Definizioni con curvatura; piegatura; arco; Piegatura di camicie; Sinuosità piegatura; Mezzo arco; C è quello con l arco; L imperatore di un Arco vicino al Colosseo; Cerca altre soluzioni cruciverba

