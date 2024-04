La Soluzione ♚ Per Copia Conforme

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PCC

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Per copia conforme: Vedi copia conforme all'originale. «se fossimo un po' più tolleranti per le debolezze dell'altro, ci sentiremmo un po' meno soli» (elle) copia conforme (copie... Il Partito Comunista Cinese (PCC), ufficialmente Partito Comunista della Cina (PCC) (T, S, Zhongguó GòngchandangP) è un partito politico cinese fondato nel 1921, e, dal 1949 con la nascita della Repubblica Popolare Cinese, è il suo unico organo amministrativo e legislativo e la più alta autorità del paese. È il partito che nel 1949 fondò la Repubblica Popolare Cinese e che a partire da tale data è de facto il detentore esclusivo del potere politico all'interno del Paese. Al 2022 contava oltre 98 milioni di membri ed è il secondo partito più grande del mondo per numero di iscritti dopo il Bharatiya Janata Party.

Altre Definizioni con pcc; copia; conforme;