Governa la Cina dal 1949 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Governa la Cina dal 1949. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PCC

Rivendica anche la sovranità sulla cina continentale e la mongolia esterna. dal 1949, l'isola ospita il governo della repubblica di cina sorta nel 1912... Prezzo-consumo (in economia) pcc – piridinio clorocromato pcc – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di puerto rico (colombia) pcc – codice iso 639-3... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

