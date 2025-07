Copia atti nei cruciverba: la soluzione è Scrivano

SCRIVANO

Curiosità e Significato di Scrivano

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Scrivano, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scrivano? Copia atti si riferisce all'atto di redigere o trascrivere documenti ufficiali, come atti legali o contratti. È un termine che indica il processo di scrittura accurata e fedele di testi ufficiali, spesso svolto da uno scrivano o segretario. In passato, questa figura era fondamentale per garantire la corretta formulazione e conservazione dei documenti importanti, assicurando così la validità e l’autenticità degli atti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Copiavano atti e documentiAtti che danneggianoLa copia in rilievoEspone gli atti del ComuneSi fa tra la copia e l originale

Come si scrive la soluzione Scrivano

S Savona

C Como

R Roma

I Imola

V Venezia

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I S E T S O T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TESSITORE" TESSITORE

