Si occupa dell allestimento di uno spettacolo teatrale

Aggettivo, forma flessa

femminile di scenotecnico

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo scenotecnico è il progettista della scenografia. Spesso confuso con il macchinista o l'artigiano realizzatore, chi si occupa di scenotecnica, partendo dai bozzetti preliminari dello scenografo, deve portare le tavole pittoriche a livello esecutivo traducendole in piante, sezioni, prospetti e alzati in scala idonea. Lo scenotecnico deve tenere conto delle norme di sicurezza, dell'ergonomia, della statica qualora si tratti di strutture portanti e avvalendosi nella progettazione della scenosintesi, particolare tecnica scenografica la cui realizzazione si definisce scenoplastica; oggi in uso prevalentemente in televisione. In nessun caso è ...

scenotecnica ( approfondimento) f sing (pl.: scenotecniche)

(arte) (teatro) (cinematografia) complesso di norme concrete necessarie per creare uno spettacolo scenico

Sillabazione

sce | no | tèc | ni | ca

Etimologia / Derivazione

Da scena e tecnica

