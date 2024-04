La Soluzione ♚ Un paranoico spesso vittima di allucinazioni

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VISIONARIO

Curiosità su Un paranoico spesso vittima di allucinazioni: Esterno. il paranoico sviluppa quindi un atteggiamento antisociale, attribuendo alla società la paranoia stessa della quale il soggetto è vittima. è tipico... Il visionario mondo di Louis Wain (The Electrical Life of Louis Wain) è un film del 2021 diretto da Will Sharpe. La pellicola biografica narra le vicende dell'artista britannico Louis Wain, interpretato da Benedict Cumberbatch, dalla fine del XIX secolo agli anni '30.

