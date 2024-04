La Soluzione ♚ L Aldo vittima delle BR La definizione e la soluzione di 4 lettere: L Aldo vittima delle BR. MORO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L aldo vittima delle br: Aldo Romeo Luigi Moro (Maglie, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978) è stato un politico e giurista italiano. Tra i fondatori della Democrazia Cristiana e suo rappresentante nella Costituente, ne divenne dapprima Segretario dal 1959 al 1964 e in seguito Presidente nel 1976; all'interno del partito aderì inizialmente alla corrente dorotea, ma negli anni 1960 assunse una posizione più indipendente formando la corrente morotea. Fu Ministro della giustizia (1955-1957), della Pubblica istruzione (1957-1959) e per quattro volte Ministro degli esteri (1969-1972 e 1973-1974) nei governi presieduti da Mariano Rumor ed Emilio Colombo. Cinque volte ... Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: Aldo Romeo Luigi Moro (Maglie, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978) è stato un politico e giurista italiano. Tra i fondatori della Democrazia Cristiana e suo rappresentante nella Costituente, ne divenne dapprima Segretario dal 1959 al 1964 e in seguito Presidente nel 1976; all'interno del partito aderì inizialmente alla corrente dorotea, ma negli anni 1960 assunse una posizione più indipendente formando la corrente morotea. Fu Ministro della giustizia (1955-1957), della Pubblica istruzione (1957-1959) e per quattro volte Ministro degli esteri (1969-1972 e 1973-1974) nei governi presieduti da Mariano Rumor ed Emilio Colombo. Cinque volte ... moro ( approfondimento) della Mauritania Sostantivo moro m con i capelli scuri, contrario di biondo originariamente abitante della Mauritania, poi passato a indicare i musulmani berberi Sillabazione mò | ro mó | ro Etimologia / Derivazione (persona) dal latino Maurus ossia abitante della Mauritania; (botanica) dal latino morus Sinonimi gelso

( per estensione ) saraceno, musulmano

saraceno, musulmano ( per estensione ) africano, nero, negro

africano, nero, negro ( per estensione ) bruno

bruno (per pipa) tabacco

arancio moro Contrari biondo Altre Definizioni con moro; aldo; vittima; Otello il di Venezia; Lo è il debitore che non paga; La Fallisi che recita con Aldo Giovanni e Giacomo; Così viene spesso chiamato da Aldo e Giovanni; La vittima dei Giacobini; Non fu vittima di Abele; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L Aldo vittima delle BR

MORO

M

O

R

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'L Aldo vittima delle BR' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.