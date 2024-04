La Soluzione ♚ Immagina cose irreali

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Immagina cose irreali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VISIONARIO

Curiosità su Immagina cose irreali: Stato abbandonato in favore di quello metaforico per riferirsi a cose assurde ed irreali. l'ircocervo viene citato da aristotele nel de interpretatione... Il visionario mondo di Louis Wain (The Electrical Life of Louis Wain) è un film del 2021 diretto da Will Sharpe. La pellicola biografica narra le vicende dell'artista britannico Louis Wain, interpretato da Benedict Cumberbatch, dalla fine del XIX secolo agli anni '30.

