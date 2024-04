La Soluzione ♚ È spesso pieno di piatti da lavare

La soluzione di 7 lettere per la definizione: È spesso pieno di piatti da lavare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LAVELLO

Curiosità su E spesso pieno di piatti da lavare: Lavastoviglie (o lavapiatti) è un elettrodomestico che serve a lavare ed asciugare stoviglie, pentole, posate, terraglie e altre suppellettili usate a... Lavello (AFI: [la'vllo], Lavìdde in dialetto lucano) è un comune italiano di 12 996 abitanti della provincia di Potenza in Basilicata. Situato nel Vulture-Melfese, una zona nord-orientale della Basilicata incastonata tra la Puglia, la Campania ed il Potentino, è il sesto comune della regione per popolazione, nonché il terzo della Provincia di Potenza.

