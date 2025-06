Ha una nota Festa a Roma nei cruciverba: la soluzione è Cinema

CINEMA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cinema? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Cinema.

Perché la soluzione è Cinema? Il termine cinema indica l'arte di realizzare e proiettare film, un mezzo di intrattenimento e cultura molto amato in tutto il mondo. Derivato dal greco kínema, che significa movimento, rappresenta anche il luogo dove si guardano le pellicole, creando emozioni e storie condivise. È un modo di vivere e raccontare il mondo attraverso immagini in movimento.

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

M Milano

A Ancona

