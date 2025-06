Festival del cinema con in palio la palma d oro nei cruciverba: la soluzione è Cannes

CANNES

Curiosità e Significato di "Cannes"

La parola Cannes è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cannes.

Perché la soluzione è Cannes? Cannes è una celebre città francese famosa per il suo prestigioso festival cinematografico, uno degli eventi più importanti del mondo del cinema. Durante la kermesse, viene assegnata la Palma d'Oro, il massimo riconoscimento per i film in concorso. Con il suo glamour e le star internazionali, Cannes rappresenta l'élite dell’industria cinematografica e un punto di riferimento globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Città francese di un noto Festival del cinemaLa manifestazione con la Palma d oroÈ sede di un famoso festival cinematograficoRicevette la Palma d Oro alla carriera al festival di Cannes nel 2019d oro: il premio della Festa del cinema di RomaIl premio del Festival del cinema di Venezia

Come si scrive la soluzione Cannes

La definizione "Festival del cinema con in palio la palma d oro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

