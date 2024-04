La Soluzione ♚ Opera in atto unico di Pietro Mascagni

La soluzione di 19 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAVALLERIA RUSTICANA

Curiosità su Opera in atto unico di pietro mascagni: Rusticana è un'opera in un unico atto di pietro mascagni, su libretto di giovanni targioni-tozzetti e guido menasci, tratto dalla novella omonima di giovanni... Cavalleria rusticana è un'opera in un unico atto di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Andò in scena per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, con Gemma Bellincioni e Roberto Stagno. Viene spesso rappresentata insieme a un'altra opera breve, Pagliacci (1892) di Ruggero Leoncavallo, con la quale è considerata una delle più rappresentative opere veriste. Questo singolare abbinamento venne proposto per la prima volta al Metropolitan Opera House di New York il 22 dicembre 1893 e in Italia due giorni dopo presso il teatro Politeama ...

