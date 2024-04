La Soluzione ♚ Opera di Eliot dedicata a Ezra Pound

La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LA TERRA DESOLATA

Curiosità su Opera di eliot dedicata a ezra pound: ezra weston loomis pound (hailey, 30 ottobre 1885 – venezia, 1º novembre 1972) è stato un poeta, saggista e traduttore statunitense, che trascorse la maggior... La terra desolata (The Waste Land) è un poemetto del 1922 di T. S. Eliot. È probabilmente l'opera più celebre del poeta anglo-americano, vissuto tra Ottocento e Novecento, ed è considerata uno dei capolavori della poesia modernista. La prima pubblicazione apparve sulla rivista The Dial e senza le note di Eliot, sulla rivista The Criterion nell'ottobre 1922; nel dicembre dello stesso anno fu pubblicata la prima versione in volume, la prima a includere le note del poeta.

