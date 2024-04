La Soluzione ♚ Lo era Pietro il Grande

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZAR

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Lo era pietro il grande: Disambiguazione – "pietro il grande" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pietro il grande (disambigua). pietro alekseevic romanov (in russo... Zar, a volte scritto come czar o tzar o zair, ma anche tsar, (in russo , car', ; in bulgaro , car; dal latino Caesar, poi C'zar, infine zar), è un titolo usato per designare i monarchi slavi orientali e meridionali dell'Europa orientale, nato a partire dai monarchi bulgaresi del Primo Impero Bulgaro dal X secolo in poi e divenuto successivamente popolare coi sovrani dell'Impero russo dal 1547 al 1917. Il termine deriva dalla parola latina caesar, inteso come "imperatore" nel senso medievale europeo del termine: un sovrano con lo stesso rango di un imperatore romano, che lo deteneva con l'approvazione di un altro imperatore o di un ...

Altre Definizioni con zar; pietro; grande;