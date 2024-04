La Soluzione ♚ L opera migliore d un artista

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAPOLAVORO

Curiosità su L opera migliore d un artista: Dungeons & dragons (disambigua). dungeons & dragons (abbreviato come d&d o dnd) è un gioco di ruolo fantasy creato da gary gygax e dave arneson, pubblicato... Per capolavoro s'intende un'opera generalmente considerata eccelsa, oppure la prima in ordine d'importanza di un artista, artigiano o autore. Nelle opere artigianali e manuali il capolavoro è la prova di abilità a cui veniva sottoposto l'artigiano o l'operaio per acquisire la qualifica; detta opera, in genere un manufatto, doveva rispondere ai requisiti tecnici ed estetici richiesti dalla specializzazione e fissata dalle corporazioni, per gli artigiani in epoca tardomedievale, e dalle direzioni tecniche di settore per gli operai specializzandi, in epoca industriale.

