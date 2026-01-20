La stagione di Dubcek

Home / Soluzioni Cruciverba / La stagione di Dubcek

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'La stagione di Dubcek' è 'Primavera Di Praga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIMAVERA DI PRAGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La stagione di Dubcek" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La stagione di Dubcek". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Primavera Di Praga? La Primavera di Praga fu un periodo di riforme e speranze di libertà in Cecoslovacchia nel 1968, segnato da un tentativo di liberalizzazione sotto la guida di Dubcek. Questo movimento cercava di riformare il sistema comunista, promuovendo maggiore autonomia e diritti civili. Tuttavia, fu soppressa dall'intervento delle truppe sovietiche, lasciando un segno profondo nella storia del paese e nel desiderio di libertà.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La stagione di Dubcek nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Primavera Di Praga

La definizione "La stagione di Dubcek" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La stagione di Dubcek" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Primavera Di Praga:

P Padova R Roma I Imola M Milano A Ancona V Venezia E Empoli R Roma A Ancona D Domodossola I Imola P Padova R Roma A Ancona G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La stagione di Dubcek" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La stagione del risveglioCon la brutta stagione ha il negozio pienoFine di stagioneRelativa alla bella stagioneStagione di villeggiatura