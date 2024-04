La Soluzione ♚ Evita di dover ridire

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IDEM

Curiosità su Evita di dover ridire: Prese. uther sembra avere da ridire sul fatto che artù abbia sposato una serva, nominato cavalieri degli uomini non di nobile origine e praticato la... Idem con patate è una locuzione proverbiale della lingua italiana .Sarebbe stata tradotta male dal latino.Infatti la versione corretta sarebbe idem comparate (lo stesso,come sopra)poi nell'andare del tempo storpiata in idem con patate.Gli stessi romani lo dicevano, con la differenza che loro lo dicevano correttamente. La versione originale, infatti, è "idem comparate": composta da "idem", che significa "identico", e "comparate", che significa "confrontare", composto a sua volta da "cum", cioè "con", e "parate", che significa "mettere alla pari".Utilizzata per dire "lo stesso, come già detto poc'anzi", "come sopra", spesso con accezione ...

