È situata di fronte a Dover - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È situata di fronte a Dover. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALAIS

Significato/Curiosita : E situata di fronte a dover

Senza ostacolarsi e senza dover ricorrere all'unica via che saliva al paese dal fondovalle. il pozzo è profondo 54 metri ed è stato realizzato scavando... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calais (disambigua). calais (/ka'l/; in piccardo: calés o calé, in olandese: kales, in fiammingo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

