La Soluzione ♚ Era prodigiosa quella di Pico della Mirandola

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MEMORIA

Curiosità su Era prodigiosa quella di pico della mirandola: Giovanni pico dei conti della mirandola e della concordia, noto come pico della mirandola (mirandola, 24 febbraio 1463 – firenze, 17 novembre 1494), è... La memoria è una funzione psichica e neurale di assimilazione, attraverso dati sensibili provenienti dall'ambiente esterno mediante fattori percettivi quali gli organi di senso, ed elaborazione di questi dati attraverso la mente e il cervello sotto-forma di ricordi ed esperienze al fine dell'apprendimento, dello sviluppo dell'intelligenza e delle capacità cognitive, psichiche e fisiche dell'individuo. La memoria può essere trattata, in maniera complementare, studiando i processi cognitivi e quelli neurofisiologici associati. La memoria è presente, a vari livelli, in tutti gli esseri umani e animali; la sua importanza primaria sta nel ...

