LABILE

Curiosità e Significato di Labile

Vuoi sapere di più su Labile? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Labile.

Perché la soluzione è Labile? L'aggettivo labile descrive qualcosa che può cambiare facilmente, essere fragile o instabile. Si riferisce a situazioni, emozioni o condizioni che non sono ferme, ma soggette a variazioni rapide. Pensate a un ricordo o a un umore, che possono mutare nel tempo. In breve, labile indica la tendenza alla delicatezza e alla mutevolezza, rendendo evidente quanto sia importante comprenderne il significato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Era prodigiosa quella di Pico della Mirandoladella Mirandola: era celebre per la memoria

Come si scrive la soluzione Labile

Se "Non lo era la memoria di Pico della Mirandola" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

