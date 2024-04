La Soluzione ♚ Cosi inizia il romanzo I promessi sposi

La soluzione di 21 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Cosi inizia il romanzo i promessi sposi: Parte...» (i promessi sposi, capitolo i, p. 9) i promessi sposi sono un celebre romanzo storico di alessandro manzoni, ritenuto il più famoso e il più letto... Il lago di Como o Lario (in lombardo Lagh de Comm AFI: /'lak de 'km/) è un lago italiano naturale prealpino di origine fluvioglaciale ricadente nei territori appartenenti alle province di Como e di Lecco a forma di una "Y" capovolta con tre rami sottili che convergono in corrispondenza dell’epicentro di Bellagio con la sua punta detta “spartivento”. Posto a circa 50 km a nord di Milano, è il lago più profondo d'Italia, quello con maggiore estensione perimetrale e il terzo per superficie e volume: la portata del fiume Adda all'uscita del lago si aggira intorno ai 130 metri cubi al secondo, i quali derivano in gran parte dall'alto Adda (87 ...

Altre Definizioni con quel ramo del lago di como; cosi; inizia; romanzo; promessi; sposi;