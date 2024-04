La Soluzione ♚ Ne I promessi sposi protegge Renzo e Lucia

La soluzione di 15 lettere per la definizione: Ne I promessi sposi protegge Renzo e Lucia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PADRE CRISTOFORO

Curiosità su Ne i promessi sposi protegge renzo e lucia: Penisola, qui rappresentata con corona turrita e con abiti eleganti, non protegge l'italia dalla prepotenza e dall'avidità della francia, raffigurata in questo... Padre Cristoforo è un personaggio immaginario presente ne I promessi sposi, romanzo di Alessandro Manzoni. Noto anche con il nome di battesimo Lodovico, è un personaggio molto importante nella storia, essendo il fautore della fuga dei protagonisti Renzo e Lucia dal territorio di Lecco.

