La Soluzione ♚ Citta tedesca alla confluenza del Neckar nel Reno

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : STOCCARDA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Citta tedesca alla confluenza del neckar nel reno: Elettore del palatinato, è oggi diventata il centro economico e culturale della regione metropolitana reno-neckar. mannheim sorge nel punto in cui il reno riceve... Stoccarda (in tedesco Stuttgart, AFI: /'ttgat/, ; in svevo Schdùagert) è una città extracircondariale di 632 865 abitanti, capitale e città maggiore dello stato federato del Baden-Württemberg e del distretto amministrativo omonimo. La città ha una superficie di 207 km², e si trova in prossimità della Foresta Nera e del fiume Neckar. La città è il cuore della regione metropolitana di Stoccarda, una delle più grandi in Europa (5,3 milioni di abitanti).

Altre Definizioni con stoccarda; citta; tedesca; confluenza; neckar; reno;