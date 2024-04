La Soluzione ♚ Tali e quali identici

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Tali e quali identici. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : UGUALI

Curiosità su Tali e quali identici: Fase a gironi è strutturata su otto gruppi da quattro squadre ciascuno e con gare di andata e ritorno, su un calendario e regolamento identici a quelli dei... Liberi e Uguali (LeU) è stata una lista elettorale italiana di centro-sinistra e sinistra nata dall'alleanza tra i partiti Articolo Uno, Sinistra Italiana e Possibile, lanciata il 3 dicembre 2017 dall'uscente Presidente del Senato Pietro Grasso in vista delle elezioni politiche del 2018. È stato anche il nome del relativo gruppo parlamentare presente sia alla Camera sia al Senato nella XVIII legislatura.

