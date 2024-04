La Soluzione ♚ Tali da non ammettere eccezioni La definizione e la soluzione di 12 lettere: Tali da non ammettere eccezioni. INDEROGABILI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tali da non ammettere eccezioni: I doveri inderogabili sono una categoria di obblighi, previsti dalla Costituzione italiana, al cui adempimento nessun soggetto può sottrarsi. Tali obblighi sono di natura politica, economica e sociale.Esempi di doveri : la solidarietà politica, economica e sociale, relativamente ai diritti inviolabili dell'uomo . la difesa della patria, il dovere di contribuire, in rapporto alla propria capacità contributiva, alle spese dello Stato la fedeltà allo stato. concorrere al progresso materiale e spirituale della società.Tale categoria di doveri è un elemento portante dello Stato sociale, in quanto spinge l'individuo ad avere la responsabilità ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I doveri inderogabili sono una categoria di obblighi, previsti dalla Costituzione italiana, al cui adempimento nessun soggetto può sottrarsi. Tali obblighi sono di natura politica, economica e sociale.Esempi di doveri : la solidarietà politica, economica e sociale, relativamente ai diritti inviolabili dell'uomo . la difesa della patria, il dovere di contribuire, in rapporto alla propria capacità contributiva, alle spese dello Stato la fedeltà allo stato. concorrere al progresso materiale e spirituale della società.Tale categoria di doveri è un elemento portante dello Stato sociale, in quanto spinge l'individuo ad avere la responsabilità ... inderogabili m e f plurale di inderogabile Sillabazione in | de | ro | gà | bi | li Etimologia / Derivazione vedi inderogabile Altre Definizioni con inderogabili; tali; ammettere; eccezioni; Tali da bollare d infamia; Tali e quali; Ammettere la colpa e chiedere scusa; Tale da ammettere una sola definizione; Cerca altre soluzioni cruciverba

