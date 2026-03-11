Ha gli stessi identici connotati d un altro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha gli stessi identici connotati d un altro' è 'Sosia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOSIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha gli stessi identici connotati d un altro" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha gli stessi identici connotati d un altro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sosia? Un sosia è una persona che presenta caratteristiche esterne e tratti somatici molto simili a un'altra, creando un'immagine quasi identica. Questa somiglianza può riguardare il volto, le espressioni, il modo di vestirsi e persino i atteggiamenti, rendendo difficile distinguerli a prima vista. La presenza di un sosia può generare curiosità e spesso viene sfruttata in ambiti artistici o pubblicitari per creare effetti di riconoscimento immediato. La somiglianza tra due individui può essere sorprendente e affascinante.

La soluzione associata alla definizione "Ha gli stessi identici connotati d un altro" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha gli stessi identici connotati d un altro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sosia:

S Savona O Otranto S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha gli stessi identici connotati d un altro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

