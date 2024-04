La Soluzione ♚ Un segno delle espressioni algebriche

La soluzione di 14 lettere per la definizione: Un segno delle espressioni algebriche. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PARENTESI TONDA

Curiosità su Un segno delle espressioni algebriche: La presenza del valore assoluto di espressioni algebriche o trascendenti. possiamo aver quindi: equazioni algebriche con uno o più valori assoluti; equazioni... Le parentesi (dal greco pas, derivante dal verbo paetµ parentíthemi che significa 'frappongo') sono una serie di simboli tipografici che servono a contenere altri caratteri; di ognuna esiste una versione di apertura ed una di chiusura: la prima è generalmente un'immagine dotata di convessità verso sinistra, mentre la seconda la possiede generalmente a destra. Nella lettura italiana esse non devono essere pronunciate, se non tramite la locuzione "tra parentesi"; in matematica invece si suole leggerle dicendo i loro nomi.

