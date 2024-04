La Soluzione ♚ Un segno che è rappresentativo La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un segno che è rappresentativo. SIMBOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un segno che e rappresentativo: Calciatori che hanno segnato il maggior numero di gol in incontri ufficiali. essendo le amichevoli per club, gli incontri tra rappresentative regionali e le partite... Il simbolo è un elemento della comunicazione, che esprime contenuti di significato ideale dei quali esso diventa il significante. Tale elemento, sia esso un segno, gesto, oggetto o altra entità, è in grado di evocare alla mente dell'osservatore un concetto diverso da ciò che il simbolo è fisicamente, grazie a una convenzione prestabilita (ad es. la croce è il simbolo del Cristianesimo) o a un aspetto che lo caratterizza (ad es. il leone è il simbolo della forza). Altre Definizioni con simbolo; segno; rappresentativo; L elettore vi fa la croce sopra; Oggetto significativo; Il segno zodiacale tra l Acquario e l Ariete; Il segno che moltiplica; Il primo rappresentativo della cucina meneghina; Campione rappresentativo in statistica;

