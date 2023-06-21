Un segno grammaticale

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un segno grammaticale' è 'Parentesi Tonda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARENTESI TONDA

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Perché la soluzione è Parentesi Tonda? Le parentesi tonde sono segni che si usano per aggiungere informazioni secondarie all’interno di una frase senza interromperne il senso principale. Spesso servono a chiarire o spiegare qualcosa, come un esempio o una nota personale. La loro presenza aiuta a rendere il testo più chiaro e fluido, inserendo dettagli che non sono fondamentali ma comunque utili. Sono strumenti utili per arricchire la comunicazione scritta.

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Un segno grammaticale nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Parentesi Tonda

Quando la definizione "Un segno grammaticale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parentesi Tonda'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un segno grammaticale

Un segno grammaticale Risposta: PARENTESI TONDA

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 9-5

9-5 Schema utile: P________ _____

P________ _____ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 14 lettere della soluzione

P Padova A Ancona R Roma E Empoli N Napoli T Torino E Empoli S Savona I Imola T Torino O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona

La soluzione 'Parentesi Tonda' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un segno grammaticale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.