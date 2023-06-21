Un segno grammaticale
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SOLUZIONE: PARENTESI TONDA
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Perché la soluzione è Parentesi Tonda? Le parentesi tonde sono segni che si usano per aggiungere informazioni secondarie all’interno di una frase senza interromperne il senso principale. Spesso servono a chiarire o spiegare qualcosa, come un esempio o una nota personale. La loro presenza aiuta a rendere il testo più chiaro e fluido, inserendo dettagli che non sono fondamentali ma comunque utili. Sono strumenti utili per arricchire la comunicazione scritta.
Un segno grammaticale nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Parentesi Tonda
Quando la definizione "Un segno grammaticale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parentesi Tonda'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un segno grammaticale
- Risposta: PARENTESI TONDA
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 9-5
- Schema utile: P________ _____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Parentesi Tonda' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un segno grammaticale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Con segno: Le loro punte lasciano un segno molto marcato
Con grammaticale: La categoria grammaticale per tanti soggetti